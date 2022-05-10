Ежегодную помощь получат почти миллион ветеранов войны и жертв нацистских преследований

"Выплата этого помощи в сегодняшних условиях будет происходить с соблюдением мер безопасности в отношении информации о получателях, начиная с июня, способом, которым она осуществлялась в прошлом году для каждой категории получателей", - отметили в пресс-службе Минсоцполитики.

Согласно постановлению, выплата ежегодной разовой денежной помощи проводится в 2022 году в размерах не менее, чем в 2021 году.

Выплата денежной помощи в 2022 году осуществляется:

органами Пенсионного фонда Украины - лицам, которым назначена пенсия, по состоянию на 5 мая 2022 г.

структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения - лицам, которые не состоят на учете в территориальных органах Пенсионного фонда Украины, путем перечисления средств на специальные счета воинских частей, учреждений и организаций по месту их службы, а лицам, которые не являются военнослужащими, полицейскими, лицами начальствующего и рядового состава, - на текущие счета этих лиц в уполномоченных банках.

Напомним, во время военного положения в Украине был введен централизованный механизм начисления и выплаты социальных пособий, льгот и субсидий. Это позволило обеспечить выплаты более чем 1 миллиону человек из наиболее пострадавших территорий.