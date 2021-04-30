Ежегодно бюджет теряет 22 млрд грн на теневом рынке топлива, - эксперт

"Различные схемы на рынке топлива - всемирная проблема. Почему? Потому что горючее - это подакцизный товар, в нем очень большая доля налогов. Например, на колонке сегодня в бензине 40% - это налоги. И если ты не платишь налоги, ты просто зарабатываешь 40-50% рентабельности. Вот причина такой популярности топливной схемы", - пояснил Куюн.

По его словам, сегодня происходит расцвет теневых схем на топливном рынке, что стало возможным благодаря бездействию чиновников.

"Настоящий ренессанс на теневом рынке, который мы видим сегодня, стал возможным благодаря бездействию и саботажу чиновников, в частности налоговиков, на этом рынке. Было заседание очень показательное комитета по финансам и налогам под председательством господина Гетманцева (Даниила Гетманцева, - ред.). И там в прямом эфире налоговикам были заданы вопросы - почему так? Вы что не видите, что у нас 25 мини-НТЗ работают просто так среди дня? Все знают, где они. Почему не закрыт ни один из этих заводов? И вы знаете, ответов нет", - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что на теневых рынках горючего государство теряет миллиарды гривен.

"Например, по нашим расчетам, через схемы на топливном рынке в этом году 22 млрд грн налогов это минимальная оценка, которую потерял бюджет", - сказал Куюн.