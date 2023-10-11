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Exxon стане найбільшою нафтокомпанією у світі після покупки Pioneer за 60 млрд доларів

Фото: Exxon купує Pioneer за 60 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Exxon Mobil погодилася купити конкуруючу американську компанію Pioneer Natural Resources в рамках угоди, що включає всі акції, на суму 59,5 млрд доларів, що зробить її найбільшим виробником у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поглинання також забезпечить Exxon десятиліття низьковитратного видобутку на найбільшому нафтовому родовищі США.

Угода стане найбільшою для Exxon з моменту покупки Mobil Oil за 81 млрд доларів у 1998 році, за кілька років до початку сланцевого буму.

Exxon купує Pioneer, яка досягла значних успіхів у результаті сланцевої революції, яка перетворила США на найбільшого у світі виробника нафти менш ніж за десять років. Угода буде закрита на початку 2024 року, повідомили компанії.

Стратегія Exxon

Exxon за останні два роки вийшла з періоду, відзначеного втратами та величезними збитками, скоротивши витрати, продавши десятки активів та отримавши вигоду від високих цін на енергоносії, спричинених вторгненням Росії в Україну.

Генеральний директор Exxon Даррен Вудс чинив опір інвесторам і політичному тиску з метою змінити стратегію та перейти на відновлювані джерела енергії, як це зробили європейські нафтові компанії. Він зіткнувся з різкою критикою через те, що дотримувався стратегії залежність від важкої нафти, оскільки проблеми клімату стали актуальнішими.

Рішення Exxon виправдалося, коли минулого року компанія заробила рекордний прибуток у розмірі 56 млрд доларів. На думку аналітиків, компанія відклала близько 30 млрд доларів готівкою в очікуванні угод.

Pioneer є найбільшим оператором Пермського басейну, на його частку припадає 9% валового видобутку, а Exxon займає п'яте місце з 6%.

Пермське родовище високо цінується в енергетичній галузі США через відносно низьку вартість видобутку нафти та газу, при цьому мінімальні витрати на видобуток становлять у середньому близько 10,50 доларів за барель.

 

Нагадаємо, Білий дім висловив обурення з приводу рекордного чистого прибутку Exxon Mobil у 2022 році у розмірі 56 млрд доларів, що є історичним максимумом не лише для компанії, а й усієї західної нафтової галузі. У заяві Білого дому йшлося про те, що маржа прибутку Exxon була особливо неприємною, оскільки американці платили рекордно високі ціни на АЗС.

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НАФТАExxonMobil