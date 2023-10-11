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Exxon станет крупнейшей нефтекомпанией в мире после покупки Pioneer за 60 млрд долларов

Фото: Exxon покупает Pioneer за 60 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Exxon Mobil согласилась купить конкурирующую американскую компанию Pioneer Natural Resources в рамках сделки, включающей все акции, на сумму 59,5 млрд долларов, что сделает ее крупнейшим производителем в мире.

Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поглощение также обеспечит Exxon десятилетие низкозатратной добычи на крупнейшем нефтяном месторождение США.

Сделка станет крупнейшей для Exxon с момента покупки Mobil Oil за 81 млрд долларов в 1998 году, за несколько лет до начала сланцевого бума.

Exxon покупает Pioneer, которая добилась значительных успехов в результате сланцевой революции, превратившей США в крупнейшего в мире производителя нефти менее чем за десять лет. Сделка будет закрыта в начале 2024 года, сообщили компании.

Стратегия Exxon

Exxon за последние два года вышла из периода, отмеченного потерями и огромными убытками, сократив расходы, продав десятки активов и получив выгоду от высоких цен на энергоносители, вызванных вторжением России в Украину.

Генеральный директор Exxon Даррен Вудс сопротивлялся инвесторам и политическому давлению с целью изменить стратегию и перейти на возобновляемые источники энергии, как это сделали европейские нефтяные компании. Он столкнулся с резкой критикой за то, что придерживался стратегии зависимости от тяжелой нефти, поскольку проблемы климата стали более актуальными.

Решение Exxon оправдалось, когда в прошлом году компания заработала рекордную прибыль в размере 56 млрд долларов. По мнению аналитиков, компания  отложила около 30 млрд долларов наличными в ожидании сделок.

Pioneer является крупнейшим оператором Пермского бассейна, на его долю приходится 9% валовой добычи, а Exxon занимает пятое место с 6%.

Пермское месторождение высоко ценится в энергетической отрасли США из-за относительно низкой стоимости добычи нефти и газа, при этом минимальные затраты на добычу составляют в среднем около 10,50 долларов за баррель.

 

Напомним, Белый дом выразил возмущение по поводу рекордной чистой прибыли Exxon Mobil в 2022 году в размере 56 млрд долларов, что является историческим максимумом не только для компании, но и для всей западной нефтяной отрасли. В заявлении Белого дома говорилось, что маржа прибыли Exxon была особенно неприятной, поскольку американцы платили рекордно высокие цены на АЗС.

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НАФТАExxonMobil