Expedia, Booking и Airbnb больше не работают в РФ, а туры для россиян дорожают на 80%, - ГАРТ

Всемирная туристическая организация (ЮНВТО) созвала экстренную сессию Исполнительного совета, на которой рассмотрят вопрос о прекращении членства России в организации. Сервисы Booking. com, Airbnb и Expedia уже прекратили работу в стране-агрессоре, напоминают в Гостуризме.

"Прошло всего несколько дней, после введения тотальных санкций, а население России уже начало ощущать на себе их последствия и в туристической сфере. Закрытие авиасообщения с цивилизованным миром повысило стоимость на туры в Турцию и Египет, которые пока открыты для россиян", - говорится в пресс-релизе.

Основной причиной роста цен называют падение курса рубля к мировым валютам

По данным профильной ассоциации, отдых в Турции стал дороже на 80%, в Египте – на 65%. Главной причиной роста цен называют падение курса рубля к мировым валютам.

Так, до начала военных действий средний чек десятидневного тура в Турцию, включая размещение на двоих в отеле 3 * и страхование, составлял 73 тысяч рублей. Сейчас такой тур стоит уже по меньшей мере 127 тысяч рублей. Цены на самые доступные туры выросли более чем на 80%.

Отдых в Турции в отелях 4* и 5* с системой "все включено" теперь стоит свыше 177,5 тысяч рублей и более 180 тысяч рублей соответственно.

"Если говорить о Египте, то до начала вторжения РФ в Украину туры в эту страну с размещением в отеле 3* можно было купить за 81 тыс руб на двоих, а сейчас подобный уже стоит 134 тыс руб на двоих. Цена выросла на 65%", - отмечают в ГАРТ.

Также российские туроператоры подчеркивают, что "горящих" туров в Турцию и Египет в нынешних условиях ждать не стоит.

Кроме того, сегодня авиакомпания "Аэрофлот" объявила, что с 8 марта временно приостанавливает все международные рейсы, кроме полетов в Беларусь, "в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов". Ограничения также коснутся международных направлений авиакомпаний "Россия" и "Аврора".