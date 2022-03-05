Expedia, Booking та Airbnb більше не працюють в РФ, а тури для росіян дорожчають на 80%, - ДАРТ

Всесвітня туристична організація (ЮНВТО) скликала екстрену сесію Виконавчої ради, на якій розглянуть питання щодо припинення членства Росії в організації. Сервіси Booking. com, Airbnb та Expedia вже припинили роботу в країні-агресорі, нагадують у Держтуризмі.

"Минуло всього декілька днів, після введення тотальних санкцій, а населення Росії вже почало відчувати на собі їхні наслідки і в туристичній сфері. Закриття авіасполучення з цивілізованим світом підвищило вартість на тури до Туреччини та Єгипту, які поки що відкриті для росіян", - йдеться у прес-релізі.

Основною причиною зростання цін називають падіння курсу рубля до світових валют

За даними профільної асоціації, відпочинок у Туреччині став дорожчим на 80%, у Єгипті – на 65%. Головною причиною зростання цін називають падіння курсу рубля до світових валют.

Так, до початку військових дій середній чек десятиденного туру до Туреччини, включаючи розміщення на двох у готелі 3* та страхування, становив 73 тисяч рублів. 3араз такий тур коштує вже щонайменше 127 тисяч рублів. Ціни на найдоступніші тури зросли більш ніж на 80%.

Відпочинок у Туреччині у готелях 4* і 5* із системою "усе включено" тепер коштує понад 177,5 тисяч рублів та понад 180 тисяч рублів відповідно.

"Якщо говорити про Єгипет, то до початку вторгнення РФ до України тури до цієї країни із розміщенням в готелі 3* можна було купити за 81 тис руб на двох, а наразі подібний вже коштує 134 тис руб на двох. Ціна зросла на 65%", - відзначають у ДАРТ.

Також російські туроператори підкреслюють, що "гарячих турів" у Туреччину та Єгипет у нинішніх умовах чекати не варто.

Крім того, сьогодні авіакомпанія "Аерофлот" оголосила, що з 8 березня тимчасово зупиняє всі міжнародні рейси, окрім польотів до Білорусі, "у зв'язку із виникненням додаткових обставин, що перешкоджають виконанню польотів". Обмеження також торкнуться міжнародних напрямків авіакомпаній "Росія" та «Аврора».