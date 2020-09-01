Фото: флаг ЕС (flickr.com european_parliament)

В июле 2020 года в Еврозоне вырос уровень безработицы на фоне смягчения карантина в некоторых странах. При этом экономика Еврозоны во втором квартале на 12,1%.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Евростата.

"Июль ознаменовался некоторым ослаблением мер COVID-19 во многих государствах-членах ЕС, но, несмотря на это, с учетом сезонных колебаний, уровень безработицы в еврозоне вырос до 7,9% с 7,7% в июне. Хотя эти цифры указывают на ухудшение ситуации, они остаются ниже тех, которые наблюдались во время европейского кризиса суверенного долга", - говорится в сообщении.

По данным Евростата, в июле безработными были 15,184 миллиона мужчин и женщин в ЕС, 12,793 миллиона из которых находились в Еврозоне. По сравнению с июнем, число безработных увеличилось на 336 000 человек в ЕС и на 344 000 человек в 19 странах еврозоны.

Напомним, еще в декабре 2019 года Европейская комиссия отчитывалась, что уровень безработицы в странах Европейского союза снизился до рекордных показателей.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обновила прогноз на 2020 год, согласно которому экономика стран ЕС упадет на 8,3%.