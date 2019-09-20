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Безработица в ЕС снизилась до рекордного уровня

Новости » В мире    20.09.2019 - 18:50
Безработица в ЕС снизилась до рекордного уровня
Иллюстративное мира (nypost.com)

Уровень занятости в ЕС вышел на докризисны показатели

Уровень безработицы в странах Европейского союза снизился до рекордных показателей 2008 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный отчет Европейской комиссии.

Так, последний квартальный отчет свидетельствует, что 241,4 миллиона граждан ЕС трудоустроены, что составляет 73,8% от трудоспособного населения. Также отмечается, что в большинстве случаев это постоянные рабочие места.

В документе говорится, что занятость растет в течение 25 кварталов подряд в ЕС и теперь немного превысила пик перед всемирным кризисом 2008 года.

Несмотря на это, в некоторых странах-членах ЕС занятость населения упала. В частности, больше всего в Хорватии (-1,6%), Латвии (-1,1%) и Польше (0,4%). В свою очередь, уровень занятости повысился на Кипре (3,1%), Мальте (2,6%) и вСловении (2,1%).

Самый высокий уровень занятости зафиксирован в Швеции (83%), самый низкий в Греции (60,6%).

В то же время документе отмечается, что несмотря на позитивную динамику занятости, прогнозируемое замедление темпов роста ВВП в зоне ЕС может снизить рост уровня занятости в ближайшие кварталы.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС намерены провести на Мальте переговоры по вопросу распределения беженцев внутри Евросоюза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский парламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Европейского союза.

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