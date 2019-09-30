В Еврозоне уровень безработицы снизился до рекордного показателя

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В августе безработица в Еврозоне составила 7,4%

Уровень безработицы в Еврозоне в августе упал до 7,4%, что является рекордным показателем с 2008 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению статистического управления Европейского союза, в августе уровень безработицы уменьшился по сравнению с июлем на 0,1%, продолжив позитивную тенденцию, которая длится с августа 2014 года. Тогда уровень безработицы составил 11,5%.

Отмечается, что снижение безработицы произошла в странах, где этот показатель был самым большим в Еврозоне. Так, в Испании безработица снизилась до 13,8% в августе с 13,9% в июле, в в Италии до 9,5% с 9,8%. В Греции, стране в блоке с самым высоким показателем, он упал до 17,0% в июне, последнем месяце, по которому имеются данные. В Германии, крупнейшей экономике еврозоны, показатель оставался стабильным на уровне 3,1% в августе. Во Франции уровень безработицы остался на том же уровне - 8,5%.

Отметим, Еврозона - экономический валютный союз, в который входят 19 стран Евросоюза, где официальной валютой является евро.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине за второй квартал 2019 года снизился уровень безработицы. Без работы в Украине числится 1,4 млн человек, что составляет 8% трудоспособного населения (15-70 лет).

Также сообщалось, что в Европейском союзе уровень безработицы вышел на докризисные показатели 2008 года. Так, в Евросоюзе трудоустроены 73,8% населения.