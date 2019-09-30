У Єврозоні рівень безробіття знизився до рекордного показника

Ілюстративне світу (nypost.com)

У серпні безробіття в Єврозоні склало 7,4%

Рівень безробіття в Єврозоні в серпні впав до 7,4%, що є рекордним показником з 2008 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленням статистичного управління Європейського союзу, у серпні рівень безробіття зменшився порівняно з липнем на 0,1%, продовживши позитивну тенденцію, яка триває з серпня 2014 року. Тоді рівень безробіття склав 11,5%.

Наголошується, що зниження безробіття сталася у країнах, де цей показник був найбільшим у Єврозоні. Так, в Іспанії безробіття знизилася до 13,8% у серпні з 13,9% у липні, в Італії до 9,5% з 9,8%. В Греції, країні в блоці з найвищим показником, він впав до 17,0% у червні, останньому місяці, по яким є дані. В Німеччині, найбільшій економіці єврозони, показник залишався стабільним на рівні 3,1% в серпні. У Франції рівень безробіття залишився на тому ж рівні - 8,5%.

Зазначимо, Єврозона - економічний валютний союз, в який входять 19 країн Євросоюзу, де офіційною валютою є євро.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні за другий квартал 2019 року знизився рівень безробіття. Без роботи в Україні числиться 1,4 млн осіб, що становить 8% працездатного населення (15-70 років).

Також повідомлялося, що в Європейському союзі рівень безробіття вийшов на докризові показники 2008 року. Так, в Євросоюзі працевлаштовані 73,8% населення.