"Евровидение-2021" состоится в Роттердаме

Иллюстративное фото (facebook.com/EurovisionSongContest)

В 2020 году "Евровидение" впервые в истории существования было отменено из-за коронавируса

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году состоится в нидерландском Роттердаме. "Евровидение-2020" должно было пройти в этом же городе с 12 по 16 мая.

Об этом было объявлено в ходе прямой трансляции концерта Europe Shine a Light, который проходил вместо"Евровидения" в 2020 году, сообщает РБК-Украина.

"Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении "Евровидения" в 2021 году в Роттердаме", - заявили организаторы конкурса.

Отметим, Нидерланды получили право на проведение Евровидения-2020 после того, как в прошлом году его выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Напомним, 18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Европейский вещательный союз принял решение продвигать нынешних участников "Евровидения-2020" и их песни на своих платформах. Однако на "Евровидении-2021" участники должны представить новые песни.

Украину в этом году на "Евровидение" должна была представлять фольклорная группа Go_A.

Автор: Надежда Собенко