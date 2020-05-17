"Євробачення-2021" відбудеться в Роттердамі

Ілюстративне фото (facebook.com/EurovisionSongContest)

У 2020 році "Євробачення" вперше в історії існування було скасоване через коронавірус

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" у 2021 році відбудеться в нідерландському Роттердамі. "Євробачення-2020" повинно було пройти в цьому ж місті з 12 по 16 травня.

Про це було оголошено в ході прямої трансляції концерту Europe Shine a Light, який проходив замість"Євробачення" у 2020 році, повідомляє РБК-Україна.

"Європейський мовний союз і організатори конкурсу в Нідерландах раді повідомити, що прийняли рішення про проведення "Євробачення" в 2021 році в Роттердамі", - заявили організатори конкурсу.

Зазначимо, Нідерланди отримали право на проведення Євробачення-2020 після того, як минулого року його виграв представник країни Дункан Лоуренс з піснею Arcade.

Нагадаємо, 18 березня організатори конкурсу оголосили, що "Евровидение" вперше в історії існування скасоване через коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейська мовна спілка прийняла рішення просувати нинішніх учасників "Євробачення-2020" і їхні пісні на своїх платформах. Однак на "Євробаченні-2021" учасники повинні представити нові пісні.

Україну в цьому році на "Євробаченні" повинна була представляти фольклорна група Go_A.

Автор: Надія Собенко