Евростат сравнил цены на продукты, алкоголь и сигареты в странах ЕС

Евростат обнародовал данные сопоставимой корзины продуктов питания, а также алкогольных напитков и сигарет за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, самый высокий уровень цен на продукты был зафиксирован в Дании - 130% от среднего по Евросоюзу. Далее идут Люксембург и Австрия (по 125%), Ирландия и Финляндия (по 120%) и Швеция (117%).

На противоположном конце шкалы самые низкие уровни цен наблюдались в Румынии (66%), Польше (69%), Болгарии (76%), Литве (82%), Чехии (84%) и Венгрии (85%).

Самый низкий уровень цен на алкогольные напитки был зарегистрирован в Болгарии и Румынии (74% от среднего по ЕС) и Венгрии (77%), и самый высокий в Финляндии (182%), Ирландии (177%) и Швеции (152%).

Самые низкие уровни цен на сигареты наблюдались в Болгарии (49% от среднего по ЕС), Польше (60%) и Хорватии (62%). Самый высокий в Соединенном Королевстве (204%), Ирландии (201%) и Франции (141%).

Как сообщало РБК-Украина, цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Европейском союзе (ЕС) во второй половине 2018 года варьировались от 10 евро за 100 кВтч в Болгарии до 30 евро за 100 кВтч в Дании, Германии и Бельгии.

Напомним, что ожидаемая продолжительность трудовой деятельности странах Европейского союза (ЕС) в 2017 году составила 36 лет, что на три года больше, чем в 2000 году. По данным статистической службы ЕС, продолжительность трудовой жизни колеблется от 32 лет в Италии до 42 лет в Швеции.