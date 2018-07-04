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Интервью

Евросоюзу не нужен Nord Stream 2, - премьер Польши

НовостиПолитика    04.07.2018 - 14:05
Фото: Матеуш Моравєцький (lickr.com/Kancelaria Premiera)
Фото: Матеуш Моравєцький (lickr.com/Kancelaria Premiera)

Моравецкий назвал российский газопровод политическим проектом

Европейскому союзу не нужен российский газопровод Nord Stream 2. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге, передает "Польское радио".

В частности, польский премьер заявил, что газопровод даст России сильные орудия политического давления на Европу.

"Европейскому союзу не нужен газопровод Nord Stream 2, который дает России сильный инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику", - заявил премьер Польши.

Он также отметил, что одной из стратегических целей Евросоюза является энергетическая трансформация, которая требует "сочетания конкуретноспособности с геополитическим реализмом".

"Путь, избранный Европейским союзом, который ведет к низкоуглеродной экономике, а когда-то, возможно - и к безуглеродной, это бесспорно, правильный путь. Это путь чистой окружающей среды и лучшего состояния здоровья наших граждан... Все наши усилия в Центральной Европе может перечеркнуть Nord Stream 2, который, надо четко это сказать, является не экономическим проектом, а политическим проектом", - сказал Моравецкий.

Напомним, ранее премьер-министр Польши назвал строительство российского газопровода Nord Stream 2 угрозой как для Украины, так и для Польши.

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Теги публикации: Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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