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Євросоюзу не потрібен Nord Stream 2, - прем'єр Польщі

НовиниПолітика    04.07.2018 - 14:05
Фото: Матеуш Моравєцький (lickr.com/Kancelaria Premiera)
Фото: Матеуш Моравєцький (lickr.com/Kancelaria Premiera)

Моравєцький назвав російський газогін політичним проектом

Європейському союзу не потрібен російський газопровід Nord Stream 2. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час дебатів у Європейському парламенті в Страсбурзі, передає "Польське радіо".

Зокрема, польський прем’єр заявив, що газогін дасть Росії сильні знаряддя політичного тиску на Європу.

"Європейському союзу не потрібен газопровід Nord Stream 2, котрий дає Росії сильний інструмент впливу не тільки на європейську економіку, але й на європейську політику", - заявив прем’єр Польщі.

Він також наголосив на тому, що одною зі стратегічних цілей Євросоюзу є енергетична трансформація, котра вимагає "поєднання конкуретноздатності з геополітичним реалізмом".

"Шлях, обраний Європейським союзом, який веде до низьковуглецевої економіки, а колись, можливо - і до нульвуглецевої, це безперечно, правильний шлях. Це шлях чистого довкілля і кращого стану здоров’я наших громадян… Усі наші зусилля в Центральній Європі може перекреслити Nord Stream 2, котрий, слід чітко це сказати, є не економічним проектом, а політичним проектом", - сказав Моравєцький.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі назвав будівництво російського газопроводу Nord Stream 2 загрозою як для України, так і для Польщі.

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Теги публікації: Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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