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У Євросоюзі шукають спосіб обійти вето Угорщини на 50 млрд євро для України, - Bloomberg

Фото: у Євросоюзі шукають спосіб обійти вето Угорщини на 50 млрд євро для України (flickr by libereurope)
Автор: Іван Носальський

У Європейському союзі розглядають альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року. Така ініціатива передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, запасний план ЄС на випадок вето Угорщини включатиме національні гарантії країн-членів блоку щодо залучення фінансування на ринках.

Журналісти уточнюють, що частина країн Євросоюзу виступає за якнайшвидшу розробку альтернативного рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на Угорщину.

Але Іспанія, яка зараз головує в ЄС, та Європейська комісія виступають за досягнення угоди у рамках довгострокового бюджету, зазначає Bloomberg.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан запевняв, що Угорщині не вдасться заблокувати 50 млрд євро для України від Євросоюзу.

При цьому чиновник наголошував, що в ЄС не ведуть обговорення щодо поступок Угорщині в обмін на підтримку такої ініціативи.

Хан уточнював, що в ЄС вдасться знайти рішення щодо перегляду бюджету з допомогою Україні, яке стосуватиметься лише 26 країн-членів блоку.

Варто зауважити, що 50 млрд євро хочуть направити на відновлення, реконструкцію та модернізацію України у період 2024-2027 років.

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