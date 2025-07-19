У Євросоюзі назвали нову умову для вступу Грузії: що хочуть тепер

Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу до моменту, поки не змінить свій авторитарний курс. Також ЄС не визнає чинний уряд Грузії легітимним та вимагає проведення чесних виборів в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейського парламенту в X (Twitter) .

"Парламент не визнає нинішнього уряду Грузії та заявляє, що процес її вступу до ЄС фактично припинено до проведення чесних виборів", - зазначається у заяві.

Зокрема у Європарламенті заявили, що підтримують прагнення народу Грузії до Євросоюзу. Але поки грузинський уряд не змінить свій авторитарний курс, шлях до блоку країні перекритий.

"Вибори" в Грузії та відмова від вступу до ЄС

В Грузії 26 жовтня 2024 року відбулися парламентські вибори, під час яких було зафіксовано дуже багато порушень. Майже за всі з них була відповідальна правляча проросійська політична партія "Грузинська мрія".

За даними ЦВК, провладна проросійська партія "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів. Проте опозиція та президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнали результати. В країні почалися протести.

Дії грузинської влади призвели до проблем зі вступом до ЄС. Ще до виборів проросійська "Грузинська мрія" відмовилася скасувати так званий "закон про іноагентів", прийнятий за зразком російського. А в листопаді 2024 року уряд Грузії взагалі відмовився починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року.

Наприкінці травня 2025 року грузинський "закон про іноагентів" набрав чинності. Після цього Єврокомісія зі свого боку заявила, що зупиняє процес вступу Грузії до ЄС щонайменше до моменту, поки не буде скасовано цей закон.

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