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В Евросоюзе назвали новое условие для вступления Грузии: что хотят теперь

Грузия, Суббота 19 июля 2025 16:58
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В Евросоюзе назвали новое условие для вступления Грузии: что хотят теперь Фото: протесты в Грузии против действующей власти (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Грузия не сможет стать членом Европейского Союза до момента, пока не изменит свой авторитарный курс. Также ЕС не признает действующее правительство Грузии легитимным и требует проведения честных выборов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского парламента в X (Twitter).

В частности в Европарламенте заявили, что поддерживают стремление народа Грузии в Евросоюз. Но пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс, путь к блоку стране перекрыт.

"Парламент не признает нынешнего правительства Грузии и заявляет, что процесс ее вступления в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов", - отмечается в заявлении.

"Выборы" в Грузии и отказ от вступления в ЕС

В Грузии 26 октября 2024 года состоялись парламентские выборы, во время которых было зафиксировано очень много нарушений. Почти за все из них была ответственна правящая пророссийская политическая партия "Грузинская мечта".

По данным ЦИК, правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов. Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали результаты. В стране начались протесты.

Действия грузинских властей привели к проблемам со вступлением в ЕС. Еще до выборов пророссийская "Грузинская мечта" отказалась отменить так называемый "закон об иноагентах", принятый по образцу российского. А в ноябре 2024 года правительство Грузии вообще отказалось начинать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

В конце мая 2025 года грузинский "закон об иноагентах" вступил в силу. После этого Еврокомиссия со своей стороны заявила, что останавливает процесс вступления Грузии в ЕС как минимум до момента, пока не будет отменен этот закон.

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