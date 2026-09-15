У Євросоюзі мають намір запровадити вікові обмеження на соцмережі та чат-боти ІІ

Європейський союз незабаром запропонує запровадити заборону на використання соцмереж, платформ для обміну відео, чат-ботів зі штучним та онлайн-ігор для осіб молодших 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, пропозиція ЄС є частиною законопроекту ЄС щодо захисту прав дітей, який голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та очільниця технологічного відомства ЄС Зерна Вірккунен представлять у четвер, 17 вересня.

"Підхід спілки має дозволяти неповнолітнім користуватися величезним потенціалом цифрових послуг, одночасно захищаючи їх від зловживань експлуатації. Необхідно обмежити доступ технологічних компаній до наших дітей, а не навпаки", - йдеться у документі.

Пропозиція Єврокомісії, яка також стосуватиметься платформ відеоігор, передбачає поступовий доступ до різних послуг залежно від віку. При цьому обставини, що покладаються на компанії, залежатимуть від типу послуги та віку дітей.

Що відомо про деталі пропозиції

Згідно з документом, компаніям доведеться сплачувати наглядовий збір для фінансування діяльності регуляторів контролю за дотриманням правил та нагляду.

У матеріалах сказано, що діти віком від 15 років зможуть самостійно створювати свої акаунти, тоді як діти від 13 до 14 років зможуть просити батьків відкрити для них акаунти початкового рівня у соцмережах та на платформах для обміну відео. Причому це буде під батьківським контролем, з обмеженим колом контактів та суворими обмеженнями за часом.

Для дітей віком від 3 до 12 років акаунти будуть повністю контролюватись батьками та призначатись лише для сервісів, адаптованих для дітей та відповідних суворим стандартам безпеки. Крім того, діти віком до 3 років не матимуть доступу до цих сервісів.

Крім цього, у проекті документу викладено вимоги до компаній, у тому числі необхідність уникати зухвалого дизайну та шкідливих інформаційних потоків.

Крім того, вони повинні надати інструменти, які дозволяють дітям легко повідомляти про шкідливий контент, а також ефективні інструменти батьківського контролю.

"Соціальні мережі та платформи для обміну відео будуть зобов'язані перевіряти вік дітей при створенні користувачем нового облікового запису, а платформи онлайн-ігор повинні будуть перевіряти вік дітей перед завантаженням ігор", - йдеться у матеріалі.

Reuters зазначає, що це наймасштабніший план захисту дітей від небезпек в інтернеті. Але водночас найближчими місяцями Єврокомісії доведеться доопрацювати проект разом із країнами ЄС та Європарламентом, перш ніж документ зможе стати законом.