ЕС готов к переговорам США по урегулированию пошлин, - Мальмстрем

В Евросоюзе в очередной раз назвали пошлины США незаконными

Европейский союз начать переговоры с США, чтобы разрешить ситуацию, вызванную пошлинами на поставки металлов. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, передает Reuters.

"Мы всегда открыты для переговоров с США. Весь ЕС основан на идее диалога", - заявила Мальмстрем.

Она в очередной раз назвала пошлины незаконными, поскольку они противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, накануне Европейская комиссия приняла решение о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из США в ответ на аналогичное решение американской администрации. Данные меры нацелены на перечень продуктов стоимостью 2,8 млрд евро и вступят в силу в пятницу, 22 июня.