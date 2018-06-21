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ЕС готов к переговорам США по урегулированию пошлин, - Мальмстрем

НовостиПолитика    21.06.2018 - 11:25
Фото: Сесилия Мальмстрем (flickr.com-europaportalen.se)
Фото: Сесилия Мальмстрем (flickr.com-europaportalen.se)

В Евросоюзе в очередной раз назвали пошлины США незаконными

Европейский союз начать переговоры с США, чтобы разрешить ситуацию, вызванную пошлинами на поставки металлов. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, передает Reuters.

"Мы всегда открыты для переговоров с США. Весь ЕС основан на идее диалога", - заявила Мальмстрем.

Она в очередной раз назвала пошлины незаконными, поскольку они противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, накануне Европейская комиссия приняла решение о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из США в ответ на аналогичное решение американской администрации. Данные меры нацелены на перечень продуктов стоимостью 2,8 млрд евро и вступят в силу в пятницу, 22 июня.

 

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Теги публикации: Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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