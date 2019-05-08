В Євросоюзі скоротилися викиди вуглекислого газу

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Скорочення склало в середньому по ЄС 2,5% порівняно з 2017 роком

В Європейському союзі за рік значно скоротилися викиди вуглекислого газу як продукту згоряння викопного палива. Про це повідомляє Еuronews.

За підрахунками Євростату, скорочення склало в середньому по ЄС 2,5% порівняно з 2017 роком. Особливо в цьому досягли успіху Португалія, Болгарія, Ірландія, Німеччина. З іншого боку, Латвія і Мальта стали більше "коптити небо". Із загального обсягу вуглекислий газ становить 80%.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за період 1990-2018 рр.

За даними статистичного відомства, обсяги викидів за цей період скоротилися у 3,8 рази - з 9,4 млн тонн до 2,5 млн тонн. В той же час обсяги викидів на одну людину скоротилися в 3,1 рази з 182 кг в рік до 59,5 кг на рік.

Як повідомляло РБК-Україна, викиди забруднюючих речовин в Україні у 2018 році склали 2 тис 508,3. тон, тобто 59,5 кг на кожного українця.

Додамо, 27 березня Європейський парламент схвалив посилення норм викидів вуглекислого газу новими автомобілями в Європі. Згідно з новими правилами, з 2030 року викид CO2 нових автомобілів повинен знизитися на 37,5% в порівнянні з рівнем 2021 року. Викиди двоокису вуглецю у легких вантажних автомобілів до цього ж терміну повинен бути знижений на 31%. Проміжною метою для обох груп транспортних засобів виступає скорочення викидів на 15% до 2025 року. Норми є середнім показником викидів всіх проданих нових моделей від одного автовиробника.