В Евросоюзе предложили продлить санкции против России, - Bloomberg

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам-членам Европейского союза продлить санкции, направленные на Россию в связи с оккупацией украинского Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внутреннюю записку, опубликованную Bloomberg.

Он заявила, что Европейский союз "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя РФ". Отмечается, что документ датирован 3 июня, а первое обсуждение предложенного плана намечено в Брюсселе на четверг, 6 июня.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие недели Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

Соответствующее заявление Могерини сделала после заседания Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. Она добавила, что этот вопрос сегодня обсуждали не только с представителями "Восточного партнерства", но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.