В Евросоюзе подняли вопрос об отмене безвиза для Украины, - "Радио Свобода"

Издание пишет, что такой вопрос подняли из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежише.

По данным "Радио Свобода", внутренний документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Согласно этому документу, Германия, Франция и Италия разочаровались из-за частых злоупотреблений безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Также указывается, что число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%. В документе Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.

Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия жалуется на Молдову, а Чехия - на Грузию, Молдову и Украину.