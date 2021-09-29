У Євросоюзі підняли питання про скасування безвізу для України, - "Радіо Свобода"

Видання пише, що таке питання підняли через часті порушення, оскільки громадяни цих країн користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

За даними "Радіо Свобода", внутрішній документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн по Західних Балканах.

Згідно з цим документом, Німеччина, Франція та Італія розчарувалися через часті зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Також вказується, що число прохань про надання притулку громадянам Грузії за останні три місяці збільшилося більш ніж на 50%. У документі Німеччина згадала Молдову як особливий випадок, коли з червня по серпень 2019 року і з червня по серпень цього року зростання відмов в реадмісії осіб склало 429%.

Франція вказала проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії. Бельгія скаржиться на Молдову, а Чехія - на Грузію, Молдову та Україну.