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В Євросоюзі засудили дії Туреччини в Сирії

НовиниПолітика    24.03.2018 - 07:27
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

На зустрічі у Варні проведуть широку дискусію з відносин між ЄС і Туреччиною

Європейська рада рішуче засуджує незаконні дії Туреччини в Сирії. Про це заявив її голова Дональд Туск, йдеться на сайті організації.

"Це питання буде порушене у Варні (Болгарія), де ми сподіваємося провести широку дискусію з питань відносин між ЄС і Туреччиною на шляху вперед. Я знаю, що це буде непроста зустріч", - сказав Туск.

Він також додав, що ЄС стурбований ситуацією в Східному Середземномор'ї і Егейському морі.

"Звичайно, у Варні обговорюватиметься низка інших складних питань, зокрема події в Туреччині та її дії в Сирії. Тим не менш, ми сусіди, і нам потрібно знайти спосіб відкрито говорити один з одним і співпрацювати в галузях, що становлять спільний інтерес", - заявив Туск.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що ситуація у Східній Гуті і Африні неприйнятна.

 

 

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Теги публікації: Дональд Туск, Рада Європи, Турция, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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