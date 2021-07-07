В Евросоюзе обеспокоены решением Ирана производить уран

В совместном заявлении Германии, Франции и Великобритании идет речь об их обеспокоенности из-за последнего отчета Международного агентства по атомной энергии в отношении Ирана. По словам Евротройки, республика нарушает обязательства в рамках ядерной сделки.

"У Ирана нет реальной гражданской необходимости производить металлический уран или заниматься научно-исследовательскими работами по этой теме. Это шаг по направлению к разработке ядерного оружия", - отмечается в совместном заявлении.

Євротрійка отметила, что решение Ирана ставит под сомнение успешное завершение переговоров в Вене по ядерной программе Тегерана.

В частности, в Евросоюзе упрекнули республику за то, что она ограничила доступ экспертов МАгАтЭ к своим объектам после выхода из договоренностей по мониторингу.