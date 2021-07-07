В Євросоюзі стурбовані рішенням Ірану виробляти уран

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

У спільній заяві Німеччини, Франції та Великобританії йде мова про їх стурбованість через останній звіт Міжнародного агентства з атомної енергії стосовно Ірану. За словами Євротрійки, республіка порушує зобов’язання в рамках ядерної угоди.

"В Ірану немає реальної громадянської необхідності виробляти металевий уран або займатися науково-дослідними роботами по цій темі. Це крок у напрямку до розробки ядерної зброї", - зазначається в спільній заяві.

Євротрійка зауважила, що рішення Ірану ставить під сумнів успішне завершення переговорів у Відні стосовно ядерної програми Тегерана.

Зокрема, в Євросоюзі дорікнули республіці за те, що вона обмежила доступ експертів МАГАТЕ до своїх об’єктів після виходу з домовленостей стосовно моніторингу.