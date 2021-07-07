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В Євросоюзі стурбовані рішенням Ірану виробляти уран

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Іран, Середа 07 липня 2021 16:18
В Євросоюзі стурбовані рішенням Ірану виробляти уран Фото: в Євросоюзі стурбовані рішенням Ірану виробляти уран (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Євротрійка стурбована через рішення Ірану розпочати виробку урану. Республіка немає вагомих причин відновляти добування хімічного елемента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У спільній заяві Німеччини, Франції та Великобританії йде мова про їх стурбованість через останній звіт Міжнародного агентства з атомної енергії стосовно Ірану. За словами Євротрійки, республіка порушує зобов’язання в рамках ядерної угоди.

"В Ірану немає реальної громадянської необхідності виробляти металевий уран або займатися науково-дослідними роботами по цій темі. Це крок у напрямку до розробки ядерної зброї", - зазначається в спільній заяві.

Євротрійка зауважила, що рішення Ірану ставить під сумнів успішне завершення переговорів у Відні стосовно ядерної програми Тегерана.

Зокрема, в Євросоюзі дорікнули республіці за те, що вона обмежила доступ експертів МАГАТЕ до своїх об’єктів після виходу з домовленостей стосовно моніторингу.

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