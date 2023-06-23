Євросоюз звернувся до ООН із закликом забезпечити відповідальність Росії за воєнні злочини

У Європейському Союзі закликали міжнародну спільноту в ООН ініціативи, які забезпечать повну відповідальність за злочини, вчинені російськими військовими та їхніми прибічниками у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника ЄС при Організації посла Олафа Скуга під час засідання Радбезу ООН.

"Європейський Союз твердо відданий забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші серйозні злочини, скоєні у зв’язку з агресивною війною Росії", - заявив він.

Скуг звернув увагу на важливість скоординованих міжнародних ініціатив у цій сфері. Він зауважив, що ЄС підтримує створення міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії, а також вітає створення Міжнародного центру з кримінального переслідування злочинів агресії в Гаазі.

"ЄС закликає до встановлення справедливого, всеосяжного й тривалого миру відповідно до Статуту ООН та резолюції Генасамблеї, прийнятої в лютому, а також незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав він.

Представник ЄС вважає, що такий мир принесе користь усім націям та висловив підтримку мирній формулі президента Зеленського.

"Члени Ради Безпеки повинні розрізняти жертву й агресора в цій загарбницькій війні. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самооборону від атак Росії з метою відновлення своєї територіальної цілісності. Вона також має право вимагати міжнародної підтримки для таких зусиль", - сказав він.

Засідання Радбезу ООН

У п'ятницю, 23 червня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй під час чергового засідання обговорювала загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.

Збори ініціювали Сполучені Штати Америки та Албанія. У розкладі засідань Радбезу питання назвали "підтримання миру та безпеки України".

Від ООН виступила заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Вона надала оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні.

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