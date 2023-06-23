Евросоюз обратился к ООН с призывом обеспечить ответственность России за военные преступления

В Европейском Союзе призвали международное сообщество ООН инициативы, которые обеспечат полную ответственность за преступления, совершенные российскими военными и их сторонниками в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя ЕС при Организации посла Олафа Скуга во время заседания Совбеза ООН.

"Европейский Союз твердо привержен обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие серьезные преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России", - заявил он.

Скуг обратил внимание на значимость скоординированных международных инициатив в этой сфере. Он отметил, что ЕС поддерживает создание международного трибунала для преследования преступления агрессии, а также приветствует создание Международного центра по уголовному преследованию преступлений агрессии в Гааге.

"ЕС призывает к установлению справедливого, всеобъемлющего и продолжительного мира в соответствии с Уставом ООН и резолюцией Генассамблеи, принятой в феврале, а также независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказал он.

Представитель ЕС считает, что такой мир принесет пользу всем нациям и выразил поддержку мирной формуле президента Зеленского.

"Члены Совета Безопасности должны различать жертву и агрессора в этой захватнической войне. Согласно Уставу ООН Украина имеет право на самооборону от атак России с целью восстановления своей территориальной целостности. Она также имеет право требовать международной поддержки для таких усилий", - сказал он.

Заседание Совбеза ООН

В пятницу, 23 июня, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций во время очередного заседания обсуждал угрозу теракта на Запорожской АЭС и последствия подрыва Каховской ГЭС.

Собрание инициировали Соединенные Штаты Америки и Албания. В расписании заседаний Совбеза вопрос назвали "поддержание мира и безопасности Украины".

От ООН выступила заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она предоставила обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.

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