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Євросоюз знову попередив Іран про санкції у разі постачання дронів для РФ

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Іран, Понеділок 24 жовтня 2022 17:18
Євросоюз знову попередив Іран про санкції у разі постачання дронів для РФ Фото: іранські дрони руйнують українські міста, інфраструктуру і вбивають цивільних (دارکاخ)
Автор: РБК-Україна

ЄС попередив уряд Ісламської Республіки Іран про недопустимість постачання Росії зброї, зокрема дронів, для ведення війни проти України. Про це міністру закордонних справ Ірану було заявлено у двох телефонних розмовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову речника ЄС Пітера Стано на брифінгу ЄС у Брюсселі 24 жовтня.

Євросоюз підтвердив свою чітку позицію щодо фактів постачання РФ будь-якої зброї, у тому числі безпілотних літальних апаратів.

"Сам факт постачання Росії будь-якою третьою країною зброї, будь-то дрони або ракети, є неприйнятним та суперечить міжнародному гуманітарному праву. Росія використовує цю зброю проти цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури, що, за нормами міжнародного права, є воєнним злочином", - підкреслив Стано.

При цьому він наголосив, що іранський уряд одержав від високопосадовців Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ чітко донесений, потужний і принциповий сигнал.

"Ефект цих санкцій не є символічним, вони дуже практичні. Причетним особам та установам заборонений доступ до ЄС, їх активи заморожуються, ніхто з європейців не може надавати їм будь-які фінансові ресурси. Ці заходи виконуються всіма країнами ЄС та мають потужний репутаційний ефект", - зазначив речник ЄС.

При цьому він відзначив, що навряд чи хтось хотів би бути асоційованим з допомогою для Росії у здійсненні цієї злочинної кампанії проти цивільного населення України.

"Ми готові до подальших кроків, якщо отримаємо докази, що поставки цих дронів для російської армії продовжуються", - заявив Стано.

Нагадаємо, 20 жовтня країни ЄС ухвалили нові санкції проти Ірану через поставки для РФ дронів-камікадзе, які застосовуються російськими загарбниками у війні проти України. Зокрема, до санкційного списку були включені три особи та одна установа Ірану.

Крім того, Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе

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