Евросоюз заявил о первом недружественном шаге Британии после Brexit

Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)

Решение Великобритании снизить дипломатический статус Представительства ЕС в этой стране, принятое сразу после ее выхода из состава Евросоюза, является недружественным сигналом. ЕС уверен, что вместе с британскими союзниками сможет найти взаимоприемлемое решение для этой ситуации.

Об этом во время пресс-конференции заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что европейская сторона не спрашивает Объединенное Королевство о чем-то новом и не просит о каком-то особом отношении к себе, поскольку внешний дипломатический статус Европейского союза признается странами и международными организациями по всему миру.

"Понятно, этот вопрос поднимался (во время встречи - ред.). Есть четкий взгляд и единство по этому вопросу среди стран-членов. Это не является дружественным сигналом, первым такого рода, который Великобритания прислала нам сразу после того, как вышла из Европейского союза. Если они будут продолжать в том же духе - это не откроет никаких хороших перспектив", - сказал Боррель.

Как писало РБК-Украина, ратифицировать соглашение по Brexit в Европарламенте планируют в марте 2021 года.

Напомним, 24 декабря Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

31 декабря соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского союза и Великобритании после выхода последней из ЕС вступило в силу.

В то же время Шотландия на фоне соглашения по Brexit снова заговорила о независимости.