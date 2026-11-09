Євросоюз застосує спеціальний механізм допомоги через ситуацію з енергетикою в Україні

Зеленський розповів, що говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Зараз дуже складна ситуація у багатьох наших містах і громадах з постачанням електрики, води та тепла через російські удари. Найважче - у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні”, - сказав він.

Який механізм застосує Євросоюз

“Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим”, - написав президент.

Також розмова була про додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для підготовки до зими і питання євроінтеграції. За словами Зеленського, цього тижня Єврокомісія опублікувала щорічний звіт про розширення Євросоюзу, де позитивно оцінила прогрес України.

“Важливо відкрити всі кластери і почати закривати розділи”, - наголосив він.

Дипломатія і зустріч в Абу-Дабі

Окремо президент згадав про дипломатію. Днями в Брюсселі відбулися переговори, на яких українські команди добре попрацювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи.

“Скоординували з Урсулою позиції і щодо зустрічі в Абу-Дабі. Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, вночі 9 листопада Росія атакувала Україну 317 дронами, 105 з яких були реактивними. Сили оборони збили або подавили 276 дронів, влучання зафіксували на 31 локації.