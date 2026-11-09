Євросоюз застосує спеціальний механізм допомоги через ситуацію з енергетикою в Україні

Євросоюз застосує спеціальний механізм допомоги через складну ситуацією з енергетикою в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
“Зараз дуже складна ситуація у багатьох наших містах і громадах з постачанням електрики, води та тепла через російські удари. Найважче - у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні”, - сказав він.
“Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим”, - написав президент.
Також розмова була про додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для підготовки до зими і питання євроінтеграції. За словами Зеленського, цього тижня Єврокомісія опублікувала щорічний звіт про розширення Євросоюзу, де позитивно оцінила прогрес України.
“Важливо відкрити всі кластери і почати закривати розділи”, - наголосив він.
Окремо президент згадав про дипломатію. Днями в Брюсселі відбулися переговори, на яких українські команди добре попрацювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи.
“Скоординували з Урсулою позиції і щодо зустрічі в Абу-Дабі. Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати”, - додав Зеленський.
Нагадаємо, вночі 9 листопада Росія атакувала Україну 317 дронами, 105 з яких були реактивними. Сили оборони збили або подавили 276 дронів, влучання зафіксували на 31 локації.
Як повідомляло РБК-Україна, “Укренерго” попередило про графіки відключень світла на 9 листопада.
Для промисловості передбачили графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів - погодинні відключення.