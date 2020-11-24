Євросоюз не може захистити Європу без допомоги США, - генсек НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Європейський союз не може самостійно забезпечити безпеку Європи. Для цього ЄС необхідна військова допомога з боку Сполучених Штатів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає німецьке видання Was.

За його словами, Брюсселю необхідні чіткі гарантії Вашингтона колективної безпеки, у тому числі ядерного стримування і присутності американських військ в Європі.

"Факт - ЄС не може захистити Європу... Гарантії США по частині безпеки, ядерного стримування і через присутність американських військ абсолютно необхідні для захисту Європи", - вважає Столтенберг.

Він додав, що після виходу Великобританії з ЄС близько 80% витрат на оборону Альянсу лягли на плечі країн, які не входять в Євросоюз. У зв'язку з цим будь-яка спроба ослабити зв'язки між Північною Америкою і Європою послабить НАТО.

При цьому Столтенберг вважає, що за нової адміністрації США Альянс повинен знайти правильний підхід до Росії, щоб Кремль розумів, що не зможе перемогти у разі конфронтації.

"Потрібна тверда і зрозуміла позиція НАТО (щодо Росії - ред.)", - додав генсек Альянсу.

Він впевнений, що обраний президентом США Джо Байден продовжить чинити тиск на ЄС з метою збільшення видатків на оборону НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що США готові розмістити балістичні ракети в Європі для стримування Росії.

Також повідомлялося, що глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії.