UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євросоюз запровадив мита на цукор та яйця з України через стрибок імпорту

Фото: ЄС запровадив мито на дешеві цукор та яйця з України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз запровадив мита на цукор та яйця з України, активувавши "автоматичний захист", оскільки обсяг імпорту вже перевищив обумовлений.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця. Обсяги, які перевищать ці квоти, також обкладатимуться митом.

Як зазначається у повідомленні, Регламент ЄС від 14 травня 2024 року передбачає автоматичний захисний захід щодо яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду, який має бути активований, якщо сукупні обсяги імпорту будь-якого з цих продуктів з 1 січня 2024 року досягнуто середнього обсягу імпорту в період з 1 липня по 31 грудня 2021 року, у 2022 році та у 2023 році.

Обмеження у разі зростання імпорту

Нагадаємо, у червні 2022 року ЄС тимчасово призупинив низку тарифів, передбачених Угодою про асоціацію з Україною. Після масових протестів європейських фермерів, які не здатні конкурувати з українською продукцією, було ухвалено політичне рішення про обмеження. Ці заходи просували переважно Франція та Польща.

У квітні Європейський парламент схвалив продовження на рік безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією, водночас запровадивши нові обмеження на рівень імпорту. Це буде останній перегляд. ЄС та Україна мають намір укласти довгострокову угоду з червня 2025 року.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз