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Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины из-за скачка импорта

Фото: ЕС ввел пошлины на дешевые сахар и яйца из Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины, активировав "автоматическую защиту", поскольку объем импорта уже превысил оговоренный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Пошлины в размере 89 евро за тонну будут действовать до конца 2024 года. На первую половину 2025 года устанавливаются квоты на сахар и яйца. Объемы, которые превысят эти квоты, также будут облагаться пошлинами.

Как отмечается в сообщении, Регламент ЕС от 14 мая 2024 года предусматривает  автоматическую защитную меру в отношении яиц, птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда, которая должна быть активирована, если совокупные объемы импорта любого из этих продуктов с 1 января 2024 года достигнут среднего объема импорта в  период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, в 2022 году и в 2023 году.

Ограничения при росте импорта

Напомним, в июне 2022 года ЕС временно приостановил ряд тарифов, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Украиной. После массовых протестов европейских фермеров, не способных конкурировать с украинской продукцией, было принято политическое решение об ограничениях. Эти меры продвигали в основном Франция и Польша.

В апреле Европейский парламент одобрил продление на год беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией, одновременно введя новые ограничения на уровень импорта. Это будет последний пересмотр. ЕС и Украина намерены заключить долгосрочное соглашение с июня 2025 года.

 

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Евросоюз