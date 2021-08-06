Евросоюз может запретить въезд на свою территорию гражданам США: названа причина

Евросоюз на следующей неделе пересмотрит список стран, из которых разрешен въезд на территорию объединения. Из перечня могут исключить США по принципу взаимности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Как отметил источник издания, в настоящее время в список ЕС входят два десятка стран, в том числе США, Япония и Австралия, которые считаются безопасными в условиях пандемии коронавируса.

Однако, отметил собеседник агентства, на следующей неделе ЕС может изменить решение в отношении США. "Многие представители стран-членов ЕС и Евросоюза говорили с нашими американскими коллегами о планах открытия страны для посетителей из стран ЕС, в частности, после того, как Европа разрешила гражданам США путешествовать", - уточнил он.

По его словам, если США в ближайшие недели не снимут запрет на въезд для туристов из ЕС, то и американским путешественникам могут запретить приезжать в Европу из-за пандемии.