Евросоюз закрыл границы для "несущественных" поездок

Европейский союз в связи с пандемией коронавируса закрыл границы для "несущественных" поездок. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обращение опубликовано в ее Twitter.

По ее словам, Европейская комиссия вносит изменения в пограничный режим сообщества. В частности, приоритет на границах Евросоюза будет даваться необходимому транспорту для поддержания обеспечения непрерывности экономики. Кроме того, вводится временное ограничение на "несущественные" поездки в ЕС сроком на 30 дней.

Напомним, ранее премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Европейский союз закроет почти все внешние границы в связи с пандемией коронавируса. По его словам, границы с такими странами, как Швейцария, Исландия, Норвегия и Великобритания, останутся открытыми.

До этого Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств. С сегодняшнего дня для продажи медицинских защитных средств за пределы ЕС необходимы специальные разрешения. Под ограничения попали маски, защитные очки, спецкостюмы и другие средства защиты.