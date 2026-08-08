Євросоюз відреагував на рішення Сенату США щодо антиросійських санкцій

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала підтримку Сенатом США законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Вона наголосила, що обмеження мають охоплювати всі джерела доходів, які дозволяють Кремлю продовжувати війну проти України.

Як передає РБК-Україна , про це свідчить допис глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Х.

"На тлі ухвалення 21-го пакету санкцій ЄС я вітаю прийняття Сенатом США законопроєкту Грема. Цей законопроєкт вшановує пам'ять людини, яка твердо вірила в силу скоординованих санкцій для ослаблення російської військової машини", – написала глава ЄК.

За словами фон дер Ляєн, санкційний тиск має бути спрямований на всі джерела фінансування російської агресії.

"Від російських олігархів до експорту енергоносіїв та "тіньового флоту" – кожне джерело доходів, яке підживлює агресію Кремля, має стати об'єктом санкцій з усіх боків", – заявила вона.

Президентка Єврокомісії також наголосила на важливості спільних дій Сполучених Штатів та Європейського Союзу. На її думку, скоординовані санкції можуть позбавити Росію ресурсів, необхідних для продовження війни.

"Давайте разом позбавимо Росію засобів для продовження війни, яку вона не може виграти", – закликала фон дер Ляєн.

Вона додала, що жорсткі та взаємодоповнюючі санкції можуть продемонструвати, яких результатів здатні досягати США та Європа, діючи спільно.

"Завдяки жорстким, взаємодоповнюючим санкціям Європа та Сполучені Штати можуть ще раз продемонструвати, чого можуть досягти історичні партнери, коли діють спільно", – підсумувала президентка Єврокомісії.

Що передбачає санкційний законопроєкт

Сенат США у п'ятницю більшістю голосів підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, розроблений на основі ініціатив покійного сенатора Ліндсі Грема.