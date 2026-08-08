Евросоюз отреагировал на решение Сената США по антироссийским санкциям

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала поддержку Сенатом США законопроекта об усилении санкций против России. Она подчеркнула, что ограничения должны охватывать все источники доходов, позволяющие Кремлю продолжать войну против Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом свидетельствует сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Х.

"На фоне принятия 21-го пакета санкций ЕС я приветствую принятие Сенатом США законопроекта Грэмма. Этот законопроект чтит память человека, который твердо верил в силу скоординированных санкций для ослабления российской военной машины", - написала глава ЕК.

По словам фон дер Ляен, санкционное давление должно быть направлено на все источники финансирования российской агрессии.

"От российских олигархов до экспорта энергоносителей и "теневого флота" – каждый источник доходов, подпитывающий агрессию Кремля, должен стать объектом санкций со всех сторон", – заявила она.

Президент Еврокомиссии также отметила важность совместных действий Соединенных Штатов и Европейского Союза. По ее мнению, скоординированные санкции могут лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.

"Давайте вместе лишим Россию средств для продолжения войны, которую она не может выиграть", – призвала фон дер Ляен.

Она добавила, что жесткие и взаимодополняющие санкции могут продемонстрировать, каких результатов способны добиваться США и Европа, действуя совместно.

"Благодаря жестким, взаимодополняющим санкциям Европа и Соединенные Штаты могут еще раз продемонстрировать, чего могут достичь исторические партнеры, когда действуют сообща", – подытожила президент Еврокомиссии.

Что предусматривает санкционный законопроект

Сенат США в пятницу большинством голосов поддержал масштабный законопроект о санкциях против России, разработанный на основе инициатив покойного сенатора Линдси Грэма.