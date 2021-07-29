Евросоюз выразил готовность обсудить выделение второго транша помощи Украине

Вице-президент Еврокомиссии Владислав Домбровскис заявил, что ЕС готов вернуться к вопросу выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в сентябре. Он также отметил значительный прогресс в украинских реформах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства финансов Украины .

"Мы готовы вернуться к вопросу получения (Украиной - ред.) второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года", - сказал Домбровскис в ходе телефонного разговора с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Вице-президент также отметил "значительный прогресс в реформировании разных сфер" в Украине.

По итогам беседы стороны договорились продолжить "конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года".