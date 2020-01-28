Євросоюз виділить Україні 500 млн євро після траншу МВФ

Фото: Європейський союз (European Union 2015 - European Parliament)

За словами Рікарда Йозвяка, виплата траншу відбудеться в найближчі кілька тижнів

В Європейській комісії підтвердили виплату другого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 500 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка Twitter.

За його словами, виплата буде здійснена після того, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) дасть "зелене світло".

"Єврокомісія підтверджує виплату другого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро після того, як МВФ дасть останній зелене світло. Це повинно відбутися в найближчі кілька тижнів", - написав Йозвяк.

Eu commission confirms the disbursement of the second tranche of macro-financial assistance to #Ukraine worth 500 million euro after IMF gives final green light. Should happen in next few weeks — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Нагадаємо, раніше перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова озвучила головні умови для отримання чергового траншу від МВФ. Зокрема, МВФ очікує ухвалення законопроєкту №2571, який нещодавно Кабмін подав в парламент.

Крім того, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що через 3 роки Україна не буде мати потребу в кредитування Міжнародного валютного фонду. Також Маркарова нагадала, що Україна досягла домовленості не просто про черговий транш, а про нову програму з МВФ.