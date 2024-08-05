Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах у Венесуелі

Брюсель зазначає, що ЄС продовжує "з великим занепокоєнням стежити за подіями у Венесуелі".

"У звітах міжнародних місій зі спостереження за виборами чітко зазначено, що президентські вибори 28 липня не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів", - йдеться в опублікованому рішенні.

Як наголошується у релізі Ради ЄС, незважаючи на власні зобов'язання "Національна виборча рада Венесуели (CNE) ще не опублікувала офіційні протоколи голосування ("actas") на виборчих дільницях".

"Без доказів на їх підтримку результати, опубліковані 2 серпня CNE, не можуть бути визнані", - акцентують в Євросоюзі.

Також Брюсель зауважує, що будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування "лише поставить під сумнів достовірність офіційно опублікованих результатів".

Натомість у ЄС додають, що копії протоколів виборчого голосування, опубліковані венесуельською опозицією та перевірені кількома незалежними організаціями, показують, що "Едмундо Гонсалес Уррутіа, скоріш за все, є переможцем президентських виборів значною більшістю голосів".

Тут варто зауважити, що Брюссель утримався від визнання Гонсалеса Уррутіа обраним президентом, як це нещодавно зробили США та кількох інших країн.

Додамо, Євросоюз також закликав до подальшої незалежної перевірки виборчих записів "якщо це можливо, організацією з міжнародним авторитетом".