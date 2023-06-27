Євросоюз відправив Україні 500 генераторів для ліквідацій наслідків підриву ГЕС

ЄС відправив Україні 500 електрогенераторів зі своїх резервів для ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської комісії .

"Після допомоги, вже наданої Україні через Механізм цивільного захисту ЄС і гуманітарних партнерів, ЄС наразі передає 500 генераторів електроенергії зі свого запасу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генератори будуть використовуватися для відновлення критично важливої інфраструктури, такої як водонасосні станції та каналізаційні станції в постраждалих районах на півдні України.

"Генератори мають різну потужність від 12,5 кВА до 1100 кВА із загальною фінансовою вартістю 16 мільйонів євро", - повідомили у Єврокомісії.

Що каже профільний єврокомісар

Комісар ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич сказав, що підрив Каховської греблі став ще одним обурливим нападом Росії на найважливішу цивільну інфраструктуру з катастрофічними наслідками для довкілля та місцевого населення.

"Ми продовжуємо працювати рука об руку з українською владою, щоб надавати екстрену допомогу постраждалому населенню доти, доки це необхідно", - додав Ленарчич.

Ситуація у Херсоні

Нагадаємо, що після підриву росіянами Каховської ГЕС Херсон та частину населених пунктів області затопило. Рівень води піднявся на декілька метрів. Наразі вода майже відступила, рятувальники та комунальні служби продовжують боротися з наслідками катастрофи, які спричинили окупанти.

У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.