Євросоюз виділив 14 млн євро на освіту в Україні: куди підуть гроші

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися навчання. Єврокомісія виділяє 14 мільйонів євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", - зазначила президент Єврокомісії.

Повідомляється, що анонсований транш витратять на купівлю шкільних автобусів для доставки учнів до навчальних закладів із населених пунктів, де школи пошкоджено внаслідок російського вторгнення.

Раніше ми писали, що школи в Україні, а також дитячі садки та інші навчальні заклади у найближчому майбутньому обладнують системами відеоспостереження, металодетекторами та спеціальними огорожами. Все це – задля безпеки дітей.

Раніше ми писали, що у кількох регіонах України змінять режим роботи шкіл та дитсадків.

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