Евросоюз выделил 14 млн евро на образование в Украине: куда пойдут деньги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сообщается, что анонсированный транш потратят на покупку школьных автобусов для доставки учеников в учебные заведения из населенных пунктов, где школы повреждены в результате российского вторжения.

"Российские бомбы разрушили школы в Украине, вынуждая детей долго и иногда опасно добираться до учебы. Еврокомиссия выделяет 14 миллионов евро на школьные автобусы в Украине. Но нужно больше", - отметила президент Еврокомиссии.