Євросоюз та США мають разом протистояти Китаю, - президент Чехії

Павло говорив про відносини між ЄС, США та Китаєм із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час його візиту до Брюсселя.

"Ми не повинні проводити будь-які розділові лінії між Європою, Північною Америкою та іншими демократіями, а повинні шукати спільні підходи, які допоможуть нам створити достатній баланс економічної, політичної та фінансової потужності Китаю", - сказав Павел.

Президент Чехії сказав, що він переконаний, що демократичні країни мають спробувати змінити правила гри та не приймати тих, на яких наполягає Китай.

"ЄС не може зробити це поодинці. Навіть США не можуть зробити це поодинці в довгостроковій перспективі. Шлях до створення достатньої економічної, політичної і, в перспективі, можливо навіть військової противаги Китаю - це спільна робота", -- підкреслив Павел.