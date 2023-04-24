Євросоюз та США мають разом протистояти Китаю, - президент Чехії

США, Євросоюз та інші демократичні країни повинні напрацювати спільну та збалансовану стратегію для вирішення проблеми зростаючої економічної, політичної та фінансової потужності Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела, яку приводить EurActiv.
Павло говорив про відносини між ЄС, США та Китаєм із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час його візиту до Брюсселя.
"Ми не повинні проводити будь-які розділові лінії між Європою, Північною Америкою та іншими демократіями, а повинні шукати спільні підходи, які допоможуть нам створити достатній баланс економічної, політичної та фінансової потужності Китаю", - сказав Павел.
Президент Чехії сказав, що він переконаний, що демократичні країни мають спробувати змінити правила гри та не приймати тих, на яких наполягає Китай.
"ЄС не може зробити це поодинці. Навіть США не можуть зробити це поодинці в довгостроковій перспективі. Шлях до створення достатньої економічної, політичної і, в перспективі, можливо навіть військової противаги Китаю - це спільна робота", -- підкреслив Павел.
Нагадаємо, що у Китаї різко відповіли США на дорікання у "безмежній" дружбі з Росією. У Пекіні вважають це втручаннями у відносини.
Нещодавно посол Китаю в ЄС назвав "безмежну" дружбу Пекіна та Москви риторичним прийомом. Він запевнив, що Китай не підтримує війну РФ проти України.
Спроби президента Франції Еммануеля Макрона залучити Китай як посередника у війні Росії проти України провалюються. Заяви китайського дипломата завдали ще одного удару по стратегії французького лідера.
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