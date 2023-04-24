Евросоюз и США должны вместе противостоять Китаю, - президент Чехии

США, Евросоюз и другие демократические страны должны разработать общую и сбалансированную стратегию для решения проблемы растущей экономической, политической и финансовой мощи Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, которое приводит EurActiv.
Павел говорил об отношениях между ЕС, США и Китаем с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем во время его визита в Брюссель.
"Мы не должны проводить какие-либо разделительные линии между Европой, Северной Америкой и другими демократиями, а должны искать общие подходы, которые помогут нам создать достаточный баланс экономической, политической и финансовой мощи Китая", - сказал Павел.
Президент Чехии сказал, что убежден, что демократические страны должны попытаться изменить правила игры и не принимать тех, на которых настаивает Китай.
"ЕС не может сделать это в одиночку. Даже США не могут сделать это в одиночку в долгосрочной перспективе. Путь к созданию достаточного экономического, политического и, в перспективе, возможно даже военного противовеса Китаю - это совместная работа", - подчеркнул Павел.
Напомним, что в Китае резко ответили США на упреки в "безграничной" дружбе с Россией. В Пекине считают это вмешательством в отношения.
Недавно посол Китая в ЕС назвал "безграничную" дружбу Пекина и Москвы риторическим приёмом. Он заверил, что Китай не поддерживает войну против Украины.
Попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай в качестве посредника в войне России против Украины проваливаются. Заявления китайского дипломата нанесли еще один удар по стратегии французского лидера.
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