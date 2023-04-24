Евросоюз и США должны вместе противостоять Китаю, - президент Чехии

Павел говорил об отношениях между ЕС, США и Китаем с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем во время его визита в Брюссель.

"Мы не должны проводить какие-либо разделительные линии между Европой, Северной Америкой и другими демократиями, а должны искать общие подходы, которые помогут нам создать достаточный баланс экономической, политической и финансовой мощи Китая", - сказал Павел.

Президент Чехии сказал, что убежден, что демократические страны должны попытаться изменить правила игры и не принимать тех, на которых настаивает Китай.

"ЕС не может сделать это в одиночку. Даже США не могут сделать это в одиночку в долгосрочной перспективе. Путь к созданию достаточного экономического, политического и, в перспективе, возможно даже военного противовеса Китаю - это совместная работа", - подчеркнул Павел.