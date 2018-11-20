Евросоюз создаст собственную разведшколу

Илюстративное фото (maison-heinrich-heine.org)

Сотрудники новой разведшколы будут готовить работников разведки государств - членов ЕС

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил обновленный список проектов, которые будут осуществляться в рамках постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Совета ЕС.

Одним из проектов, которые по этой программе планируют осуществить в ЕС, является создание собственной разведывательной школы - JEIS (Joint EU Intelligence School).

Этим вопросом займутся Греция и Кипр.

Сотрудники новой разведшколы будут обеспечивать профессиональную подготовку работников разведки государств - членов ЕС по разведывательным дисциплинам и другим специальным предметам.

Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия создаст новую систему судов для решения вопросов, связанных с государственным управлением, к январю 2020 года.

Решение было принято на фоне обеспокоенности ЕС относительно верховенства права в стране.