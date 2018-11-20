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Євросоюз створить власну розвідшколу

Новини » Політика    20.11.2018 - 09:02
Євросоюз створить власну розвідшколу
Ілюстративне фото (maison-heinrich-heine.org)

Співробітники нової розвідшколи будуть готувати працівників розвідки держав - членів ЄС

Рада Європейського союзу (ЄС) затвердила оновлений список проектів, які будуть здійснюватися в рамках постійного структурованого співробітництва з питань безпеки і оборони (PESCO). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.

Одним з проектів, які за цією програмою планують здійснити в ЄС, є створення власної розвідувальної школи - JEIS (Joint EU Intelligence School).

Цим питанням займуться Греція і Кіпр.

Співробітники нової розвідшколи будуть забезпечувати професійну підготовку працівників розвідки держав - членів ЄС з розвідувальним дисциплін та іншим спеціальним предметів.

Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина створить нову систему судів для вирішення питань, пов'язаних із державним управлінням, до січня 2020 року.

Рішення було прийнято на тлі стурбованості ЄС щодо верховенства права в країні.

 

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