Євросоюз створить власну розвідшколу

Співробітники нової розвідшколи будуть готувати працівників розвідки держав - членів ЄС
Рада Європейського союзу (ЄС) затвердила оновлений список проектів, які будуть здійснюватися в рамках постійного структурованого співробітництва з питань безпеки і оборони (PESCO). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.
Одним з проектів, які за цією програмою планують здійснити в ЄС, є створення власної розвідувальної школи - JEIS (Joint EU Intelligence School).
Цим питанням займуться Греція і Кіпр.
Співробітники нової розвідшколи будуть забезпечувати професійну підготовку працівників розвідки держав - членів ЄС з розвідувальним дисциплін та іншим спеціальним предметів.
Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина створить нову систему судів для вирішення питань, пов'язаних із державним управлінням, до січня 2020 року.
Рішення було прийнято на тлі стурбованості ЄС щодо верховенства права в країні.