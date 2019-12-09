Євросоюз створить санкційний механізм аналогічний "акту Магнітського"

Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

Рішення було прийнято сьогодні в Брюсселі

В Євросоюзі планують створити санкційний механізм в сфері прав людини, аналогічний "акту Магнітського" в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відповідну заяву зробила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками засідання глав МЗС країн Євросоюзу.

Він назвав майбутній санкційний режим "всеосяжним", додавши, що керівництво Євросоюзу одноголосно схвалило ідею. Найближчим часом служба ЄС із закордонних справ і політики безпеки почне роботу з підготовки відповідної документації.

Акт Магнітського був прийнятий у США в 2012 році. Документ визначав коло осіб, причетних до загибелі в російському слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і вводив для них заборону на в'їзд в США і фінансові санкції. Зараз в "список Магнітського" включають відповідальних за порушення прав людини в цілому. Аналогічні або схожі правові акти, що були прийняті у Великобританії, Канаді, Естонії, Латвії та Литві.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі 10 грудня 2018 року дали політичну згоду на пропозицію Нідерландів про введення нового режиму санкцій проти осіб, обвинувачених у порушенні прав людини в усьому світі.